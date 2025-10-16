Ένορκος συνελήφθη επειδή τράβηξε φωτογραφία μέσα στην αίθουσα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό συνέβη ενόψει της διαδικασίας κλήρωσης των ενόρκων για την συγκρότηση του σώματος του Δικαστηρίου.

Ο ένορκος που καθόταν στο ακροατήριο έβγαλε το κινητό του τηλέφωνο και προέβη στην λήψη φωτογραφίας.

Η ενέργεια έγινε αντιληπτή από την έδρα και ζητήθηκε από τον αστυνομικό να ελέγξει το κινητό τηλέφωνο. Η λήψη επιβεβαιώθηκε και ο άνδρας οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα του Λευκού Πύργου.