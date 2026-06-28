Στη σύλληψη ενός 20χρονου ημεδαπού προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, σε οικισμό του δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη, το απόγευμα της Τετάρτης 24 Ιουνίου, καθώς εντοπίστηκε να προβαίνει σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη ενέργεια για την παράνομη ηλεκτροδότηση του καταλύματός του.

Το χρονικό της επ’ αυτοφώρω σύλληψης

Σύμφωνα με thestival.gr, αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.), κατά τη διάρκεια περιπολίας, εντόπισαν τον νεαρό την ώρα που επιχειρούσε να συνδέσει ένα αυτοσχέδιο καλώδιο ρεύματος απευθείας πάνω σε στύλο ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος του 20χρονου ήταν να τροφοδοτήσει παράνομα με ρεύμα το πρόχειρο κατάλυμα στο οποίο διαμένει στην περιοχή.

Οι αστυνομικοί επενέβησαν και διέκοψαν την αυτοσχέδια εγκατάσταση. Όπως επισημαίνουν οι αρχές, η συγκεκριμένη πράξη, πέρα από το ποινικό σκέλος της κλοπής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκυμονούσε, σοβαρότατος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας για τον ίδιο τον δράστη, αλλά και άμεσο κίνδυνο βραχυκυκλώματος και πρόκλησης πυρκαγιάς στον οικισμό.

Ο 20χρονος συνελήφθη επί τόπου και οδηγήθηκε στην αρμόδια δικαστική αρχή.