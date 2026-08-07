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Στη σύλληψη ενός 31χρονου Τούρκου υπηκόου, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων, προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.

Η ερυθρά αγγελία και η βαριά καταδίκη

Σε βάρος του 31χρονου εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων για σωρεία ποινικών αδικημάτων που είχε διαπράξει.

Συγκεκριμένα, οι κατηγορίες για τις οποίες καταζητούνταν περιλαμβάνουν:

Πλαστογραφία επίσημου εγγράφου.

επίσημου εγγράφου. Ναρκωτικά: Αγορά, αποδοχή, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών, καθώς και καλλιέργεια κάνναβης για προσωπική χρήση.

Αγορά, αποδοχή, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών, καθώς και καλλιέργεια κάνναβης για προσωπική χρήση. Βίαια αδικήματα: Απλή σωματική βλάβη από πρόθεση, σωματική βλάβη από πρόθεση και απειλή με τη χρήση όπλου.

Απλή σωματική βλάβη από πρόθεση, σωματική βλάβη από πρόθεση και απειλή με τη χρήση όπλου. Εγκλήματα κατά ιδιοκτησίας & ασύλου: Κλοπή ιδιοκτησίας ασφαλισμένης με κλειδαριά και παραβίαση του απαραβίαστου της κατοικίας.

Για τις παραπάνω πράξεις, στον κατηγορούμενο είχε επιβληθεί συνολική ποινή φυλάκισης 12 ετών, 33 μηνών και 30 ημερών.

Γνωστός στις ελληνικές Αρχές

Όπως προέκυψε από τον έλεγχο των στοιχείων του, ο 31χρονος δεν ήταν άγνωστος στις εγχώριες Διωκτικές Αρχές.

Στο παρελθόν είχε απασχολήσει ξανά την Ελληνική Αστυνομία για αδικήματα που αφορούσαν την κατοχή ναρκωτικών ουσιών, την παράνομη οπλοκατοχή, καθώς και την παράνομη είσοδο στη χώρα.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή προκειμένου να ξεκινήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την έκδοσή του.