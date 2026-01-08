Συνελήφθη, έπειτα από οργανωμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος, 31χρονη γυναίκα, για υπόθεση απόπειρας απάτης με το πρόσχημα δήθεν ηλεκτρολογικής βλάβης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, χθες (7/1) το μεσημέρι, 51χρονη κάτοικος περιοχής του Δήμου Χαλκηδόνος, δέχθηκε τηλεφωνική κλήση από άγνωστο άτομο, το οποίο προσποιήθηκε υπάλληλο εταιρείας διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας.

Η δράστιδα, προβάλλοντας ψευδώς τον ισχυρισμό περί διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος στην οικία της, την προέτρεψε να συγκεντρώσει τα χρυσαφικά και τα κοσμήματά της και να τα τοποθετήσει σε εξωτερικό χώρο της κατοικίας της.

Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της ίδιας ημέρας, η 31χρονη εμφανίστηκε στο σημείο με σκοπό να παραλάβει τα κοσμήματα, όπου και συνελήφθη από τους αστυνομικούς. Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.