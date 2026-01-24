Με αυτό το «μαϊμού» σήμα αστυνομικού κυκλοφορούσε στην πόλη της Θεσσαλονίκης ένας 30χρονος και παρίστανε τον “Police officer”. Οι… συνάδελφοι του, αστυνομικοί της ομάδας «ΖΗΤΑ» τον είδαν να κινείται με μια μοτοσικλέτα η οποία έμοιαζε με τις δικές τους.

Συγκεκριμένα, «φορώντας φορέα αλεξίσφαιρων πλακών πανομοιότυπων με αυτόν που φοράνε αστυνομικοί και κάνοντας χρήση παλλόμενων φωτεινών σημάτων χρώματος μπλε, τα οποία ήταν τοποθετημένα στο εν λόγω όχημα».

Όπως ήταν φυσικό του ζήτησαν να σταματήσει και να έχουν μια…”υπηρεσιακή” και “συναδελφική” συζήτηση.

Πολύ γρήγορα κατάλαβαν ότι το σήμα που έγραφε «POLICE OFFICER» ήταν ψεύτικο και τον οδήγησαν στο τοπικό αστυνομικό τμήμα για τα περαιτέρω.