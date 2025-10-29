Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Είχε πλαστό διαβατήριο και προσπάθησε να περάσει από τον έλεγχο του αεροδρομίου, προκειμένου να ταξιδέψει στο Ισραήλ.

Ο λόγος για έναν 29χρονο άνδρα από τη Γεωργία, ο οποίος συνελήφθη από τους αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, χθες το πρωί (28/10) στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», καθώς κατά τη διάρκεια ελέγχου που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι χρησιμοποιούσε πλαστό διαβατήριο με στοιχεία άλλου ατόμου.

Επιπλέον, από την ίδια Υπηρεσία, συνελήφθη 35χρονος αλλοδαπός, ο οποίος είχε εισέλθει παράνομα στη χώρα.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή.

Πηγή: voria