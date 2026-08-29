Στη σύλληψη του 70χρονου άνδρα προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές στη Θεσσαλονίκη, μετά το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στον Χορτιάτη το βράδυ της Παρασκευής 28 Αυγούστου.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ηλικιωμένος συγκρούστηκε σφοδρά με τη μοτοσικλέτα ενός 20χρονου, με αποτέλεσμα ο νεαρός οδηγός του δίκυκλου να τραυματιστεί θανάσιμα.

Η σφοδρή σύγκρουση και ο θανάσιμος τραυματισμός

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 20χρονος κινούνταν στον Χορτιάτη όταν υπό συνθήκες που ερευνώνται, συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 70χρονος.

Η δύναμη της πρόσκρουσης ήταν τέτοια που είχε ως αποτέλεσμα τον ακαριαίο ή βαρύτατο τραυματισμό του 20χρονου αναβάτη.

Παρά την άμεση κινητοποίηση των διασωστών και των Αρχών, ο νεαρός υπέκυψε στα τραύματά του.

Αμέσως μετά το συμβάν, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 70χρονου οδηγού του εμπλεκόμενου αυτοκινήτου, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης αυτόφωρης διαδικασίας.

Την προανάκριση για τη διακρίβωση των ακριβών αιτίων και των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η φονική σύγκρουση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.