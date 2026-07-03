Συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές, χθες Πέμπτη (02/07) κατά τις μεσημβρινές ώρες, ο Λιμενάρχης Θεσσαλονίκης για ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με το voria.gr, o 50χρονος συνελήφθη μετά από την καταγγελία της 49χρονης συζύγου του, υπηκόου Βουλγαρίας.

Η γυναίκα κατηγόρησε τον άνδρα της για άσκηση σωματικής βίας.

Σε βάρος του 50χρονου Λιμενάρχη ο οποίος φέρει τον βαθμό του πλοιάρχου, σχηματίζεται δικογραφία κατόπιν παραγγελίας της Εισαγγελέως Υπηρεσίας Ναυτοδικείου Αθηνών η οποία και ζήτησε την μεταγωγή του Λιμενάρχη ενώπιόν της στην έδρα του Ναυτοδικέιου Αθηνών.

Τι κατήγγειλε η σύζυγος του Λιμενάρχη στις αρχές: «Μου χτύπησε το κεφάλι στον πάγκο της κουζίνας»

Σύμφωνα με την γυναίκα την Πέμπτη 2 Ιουνίου μεταξύ 12:45 και 13:00 το μεσημέρι, ο σύζυγός της την κρατούσε μέσα στο σπίτι παρά τη θέλησή της και χτύπησε το κεφάλι της με δύναμη επάνω στον πάγκο της κουζίνας.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η ίδια στις αρχές, ζαλίστηκε από το χτύπημα με αποτέλεσμα να χάσει για λίγο τις αισθήσεις της.

Οι αστυνομικοί ενημέρωσαν την καταγγέλλουσα για τη δυνατότητα φύλαξής της σε ασφαλή χώρο, ωστόσο εκείνη αρνήθηκε και μεταφέρθηκε με υπηρεσιακό όχημα στην οικία της.

Σημειώνεται ότι η 49χρονη δεν επιθυμούσε να λάβει panic button.