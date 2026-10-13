Σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (13/10), στην υπόθεση του τραγικού θανάτου της 20χρονης κοπέλας στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από χρήση MDMA.

Οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 22χρονου άνδρα, ο οποίος φέρεται ως ο προμηθευτής των ναρκωτικών ουσιών.

Ο νεαρός, που είναι σεσημασμένος για παρόμοιες υποθέσεις, εντοπίστηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε σπίτι συγγενικού του προσώπου.

Παράλληλα, ο 20χρονος που βρισκόταν το ίδιο βράδυ με την κοπέλα αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μετά την απολογία του στην 5η ειδική ανακρίτρια ναρκωτικών Θεσσαλονίκης.

Η επιχείρηση εντοπισμού και η σύλληψη του 22χρονου

Η 20χρονη κοπέλα, έχασε τη ζωή της, μετά από κατανάλωση συνθετικών ναρκωτικών σε χώρο εκδηλώσεων στα ανατολικά της πόλης της Θεσσαλονίκης.

Το πρωί της Τρίτης (13/10), αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος προχώρησαν στη σύλληψη ενός 22χρονου άνδρα ελληνικής καταγωγής, μετά από σχετικό ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε από τον αρμόδιο Ανακριτή Θεσσαλονίκης.

Οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας στοιχεία, τον εντόπισαν να κρύβεται σε οικία συγγενικού του προσώπου, όπου και πραγματοποιήθηκε η αιφνιδιαστική επιχείρηση.

Φωτογραφίες από την σύλληψη του 22χρονου:

Βρέθηκαν ποσότητες MDMA – Σεσημασμένος ο κατηγορούμενος

Κατά τη διάρκεια των ερευνών που διενεργήθηκαν στον χώρο όπου εντοπίστηκε ο 22χρονος, οι αστυνομικές Αρχές βρήκαν και κατάσχεσαν:

Ποσότητες της συνθετικής ναρκωτικής ουσίας MDMA (έκσταση) .

Διάφορες άλλες ναρκωτικές ουσίες

Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες αστυνομικές πληροφορίες, ο 22χρονος είναι σεσημασμένος και έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Διωκτικές Αρχές για υποθέσεις διακίνησης και κατοχής ναρκωτικών ουσιών.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 20χρονος μετά την απολογία του για τον θάνατο της φίλης του από MDMA

Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση είχε ήδη συλληφθεί και ο 20χρονος φίλος της κοπέλας, ο οποίος βρισκόταν μαζί της το μοιραίο βράδυ.

Ο νεαρός αφέθηκε ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων, μετά την απολογία του στην 5η ειδική ανακρίτρια ναρκωτικών Θεσσαλονίκης.

Ο νεαρός, που βαρύνεται με τις κατηγορίες της θανατηφόρας έκθεσης (κακούργημα) και της προμήθειας, κατοχής και χρήσης ναρκωτικών (πλημμέλημα), φέρεται να δήλωσε συντετριμμένος.

Ωστόσο, αρνήθηκε τη βασική κατηγορία, υποστηρίζοντας πως η κοπέλα κατανάλωσε την ουσία με δική της πρωτοβουλία και ότι ο ίδιος δεν φέρει ευθύνη για το αποτέλεσμα.

Ανακρίτρια και Εισαγγελέας ομοφώνησαν να αφεθεί ελεύθερος, επιβάλλοντάς του απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική παρουσία στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα δύο φορές τον μήνα.