Στη σύλληψη γνωστού TikToker με το ψευδώνυμο «Τέο Βασιλιάς Τζουντάσιαν» προχώρησαν την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη. Ο «Τέο Βασιλιάς Τζουντάσιαν», δεν υπάκουσε σε σήμα που του έκαναν οι αστυνομικοί για τον ελέγξουν με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη σε δρόμους της πόλης, ενώ συνελήφθη για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση.

Στην προσπάθειά του να ξεφύγει, ο infuencer χτύπησε με αυτοκίνητό του πάνω σε παρκαρισμένα οχήματα.

Ο ίδιος, ωστόσο, προχώρησε σε μήνυση σε βάρος των αστυνομικών, καταγγέλλοντας ότι προκάλεσαν φθορές στο αυτοκίνητό του. Σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media εμφανίζεται το όχημά του με σπασμένα τζάμια, ενώ ο TikToker υποστηρίζει ότι οι αστυνομικοί που τον ακολουθούσαν με συμβατικό όχημα έσπασαν τα παράθυρα με λοστούς και τον τρομοκράτησαν.

Σύμφωνα με τη δική του περιγραφή, η καταδίωξη έγινε χωρίς να χρησιμοποιηθεί φάρος ή ηχητικό σήμα από το αστυνομικό όχημα. Όπως υποστηρίζει, στην προσπάθειά του να συνεχίσει την πορεία του προσέκρουσε σε άλλο όχημα και στη συνέχεια οι αστυνομικοί κατέβηκαν από το αυτοκίνητό τους, φόρεσαν γάντια και έσπασαν τα τζάμια του οχήματός του με λοστούς.

Σε δεύτερο βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok, ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Στο «μικροσκόπιο» οι συνθήκες της καταδίωξης – Τι αναφέρουν αστυνομικές πηγές

Διαφορετική είναι η εκδοχή που μεταφέρουν πηγές της ΕΛ.ΑΣ. για όσα προηγήθηκαν της σύλληψης. Όπως επισημαίνουν, όλα ξεκίνησαν στα διόδια της Ανάληψης, όπου αστυνομικοί που πραγματοποιούσαν ελέγχους εντόπισαν όχημα να κινείται με πολύ μεγάλη ταχύτητα.

Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει, εκείνος όμως δεν συμμορφώθηκε, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη. Κατά τη διάρκειά της, σύμφωνα με την αστυνομική εκδοχή, το όχημα του TikToker κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα και στην προσπάθεια του οδηγού να διαφύγει προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Σε ό,τι αφορά στις ζημιές στο όχημα, οι αστυνομικοί αναφέρουν ότι έσπασαν το τζάμι της θέσης του συνοδηγού, καθώς και το πίσω δεξιά τζάμι, υποστηρίζοντας ότι ο οδηγός είχε κλειδωθεί μέσα στο αυτοκίνητο.

Το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση, καθώς οι δύο πλευρές δίνουν διαφορετικές περιγραφές για τις συνθήκες της καταδίωξης και της σύλληψης.