Μπροστά σε έναν παλιό τους γνώριμο βρέθηκαν χθες Πέμπτη 6 Αυγούστου, αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη. Όχι σε κάποιον γνωστό κακοποιό, αλλά σε έναν πρώην συνάδελφό τους, και μάλιστα, με μεγάλη πορεία στο συνδικαλιστικό τους κίνημα.

Όλα ξεκίνησαν χθες το μεσημέρι όταν συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ πήγε σε ένα σπίτι στην περιοχή της Τούμπας και διαπίστωσε ότι γινόταν ρευματοκλοπή.

Συγκεκριμένα, είχε αφαιρεθεί ο μετρητής και η κατανάλωση δεν καταγραφόταν.

Όπως ήταν φυσικό, κινήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ενώ οι υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ αναζητούσαν και τον ιδιοκτήτη.

Κάποια στιγμή εμφανίστηκε μόνος του ο πρώην συνδικαλιστής της αστυνομίας.

Η έκπληξη ήταν ακόμα μεγαλύτερη για τους αστυνομικούς που είχαν κληθεί και πήγαν στο σημείο, αντικρίζοντας, αφενός έναν πρώην συνάδελφό τους που τους εκπροσωπούσε συνδικαλιστικά, αφετέρου έναν άνθρωπο που μέχρι πριν από λίγο καιρό ήταν υπεύθυνος για την εφαρμογή του νόμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γνωστός πρώην συνδικαλιστής της αστυνομίας φέρεται να παραδέχτηκε την παρανομία που είχε κάνει και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής όπου σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία.