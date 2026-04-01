Δραματική ανατροπή σημειώθηκε στην υπόθεση του θανάτου του 82χρονου στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν εκ νέου στη σύλληψη της 77χρονης συζύγου του, λίγες μόνο ώρες μετά την αρχική της απελευθέρωση. Η ηλικιωμένη γυναίκα βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με τη βαριά κατηγορία της ανθρωποκτονίας.

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα που έφεραν την ανατροπή

Η μεταβολή της κατηγορίας και η νέα σύλληψη προέκυψαν από τα νεότερα και αποκαλυπτικά ιατροδικαστικά ευρήματα.Η αξονική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε η σορός του 82χρονου έδειξε ξεκάθαρα σημάδια προθανάτιων κακώσεων.

Τα στοιχεία αυτά οδηγούν τις Αρχές στο συμπέρασμα ότι η 77χρονη φέρεται να χτύπησε τον σύζυγό της το περασμένο Σάββατο. Τα χτυπήματα αυτά της αποδίδεται ότι προκάλεσαν στον ηλικιωμένο σοβαρό ισχαιμικό επεισόδιο, το οποίο τελικά απέβη μοιραίο για τη ζωή του.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, όταν ένας γείτονας του ζευγαριού υποψιάστηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και ειδοποίησε τις Αρχές.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι στα Κουφάλια, βρήκαν τον άτυχο 82χρονο πεσμένο στο δάπεδο, χωρίς τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο ηλικιωμένος βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση εντελώς αβοήθητος για αρκετές ώρες, πιθανότατα από το μεσημέρι εκείνης της ημέρας.

Υπενθυμίζεται ότι αρχικά η 77χρονη είχε συλληφθεί μόνο για το πλημμέλημα της παράλειψης παροχής βοήθειας (επειδή δεν κάλεσε το ΕΚΑΒ ή την αστυνομία ενώ έβλεπε τον σύζυγό της στο πάτωμα) και είχε αφεθεί ελεύθερη. Ωστόσο, η ιατροδικαστική εξέταση μετέτρεψε την υπόθεση σε θρίλερ με φόντο την ενδοοικογενειακή βία.

