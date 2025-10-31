Ένα περιστατικό επίθεσης σε αστυνομικό σημειώθηκε την Πέμπτη (30/10) το μεσημέρι στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν τις 2 μ.μ., ένας 52χρονος άνδρας και μία 54χρονη γυναίκα είχαν λεκτική αντιπαράθεση με έναν 36χρονο αστυνομικό έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Λαγκαδά, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο.

Μετά τη λεκτική διαμάχη, και οι δύο πλευρές υπέβαλαν καταγγελίες στο Τμήμα. Ωστόσο, όταν το ζευγάρι αντιλήφθηκε ότι θα κινηθεί η αυτόφωρη διαδικασία, επιτέθηκε γρονθοκοπώντας τον αστυνομικό. Ο 36χρονος μετέβη με δικό του όχημα στο Κέντρο Υγείας Λαγκαδά, όπου έλαβε τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε.

Ο άνδρας και η γυναίκα συνελήφθησαν, ενώ για τον 36χρονο αστυνομικό ο εισαγγελέας διέταξε τη συγκέντρωση προανακριτικού υλικού, χωρίς να προβεί σε περαιτέρω δικονομικές ενέργειες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ