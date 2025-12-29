Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, στο πλαίσιο συνεχιζόμενων ερευνών, σχημάτισαν δικογραφίες, κατά περίπτωση, εις βάρος 14 συνολικά ατόμων, για περιπτώσεις κλοπών και απατών με υπολογιστή.

Ειδικότερα, στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου πόλης, κατά το χρονικό διάστημα Απριλίου 2024 – Μαΐου 2025, τελέστηκαν (18) περιπτώσεις κλοπών ήτοι (9) κλοπές από κατάστημα εκ των οποίων μία σε απόπειρα, δύο διαρρήξεις καταστημάτων, τρεις κλοπές δρόμου, μία κλοπή δικύκλου μία διάρρηξη ΙΧΕ, μία κλοπή από οικία και μία διάρρηξη οικίας και δύο περιπτώσεις απάτης με υπολογιστή.

Συνολικά, αφαιρέθηκαν το χρηματικό ποσό των (9.050) ευρώ και αντικείμενα συνολικής αξίας άνω των (2.600) ευρώ. Οι σχετικές δικογραφίες υποβλήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.