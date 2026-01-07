Συνελήφθησαν κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και συντονισμένων ενεργειών αστυνομικών του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, τρία (3) άτομα έπειτα από μεταξύ τους αγοραπωλησίας ναρκωτικών ουσιών.

Πρόκειται για 47χρονο ημεδαπό και δύο αλλοδαπούς 38 και 46 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Συγκεκριμένα, μεσημβρινές ώρες χθες (06-01-2026) εντοπίσθηκαν από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, να εξέρχονται από διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης οι δύο αλλοδαποί και σε έλεγχο που διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή τους δύο αυτοσχέδιες νάιλον σακούλες που περιείχαν κάνναβη βάρους (4,02) γραμμαρίων. Επιπρόσθετα προέκυψε ότι σε βάρος του 46χρονου εκκρεμούσε βούλευμα προκειμένου να συλληφθεί για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του.

Ακολούθησε νομότυπη έρευνα στην προαναφερόμενη οικία, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας, όπου διαμένει ο 47χρονος ημεδαπός, κατά την οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• (3) αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες περιέχουσες κάνναβη συνολικού βάρους (148,17) γραμμαρίων,

• Το χρηματικό ποσό των (75) ευρώ και

• (2) συσκευές κινητών τηλεφώνων.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.