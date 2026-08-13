Στη σύλληψη τριών ατόμων, ηλικίας 23, 26 και 59 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, έπειτα από συντονισμένες επιχειρήσεις για την εξάρθρωση κυκλωμάτων παράνομης διακίνησης.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία από τα Τμήματα Διαχείρισης Μετανάστευσης Αγίου Αθανασίου και Θέρμης για τα κατά περίπτωση αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της παράνομης μεταφοράς και προώθησης μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας, καθώς και της απείθειας.

Η πρώτη υπόθεση εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 12 Αυγούστου 2026 στην περιοχή της Σταυρούπολης, όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν δύο επιβατικά οχήματα. Στο πρώτο αυτοκίνητο, με οδηγό τον 23χρονο, εντοπίστηκαν τέσσερις μετανάστες χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα, εκ των οποίων ο ένας βρισκόταν στον χώρο των αποσκευών.

Ο 26χρονος οδηγός του δεύτερου οχήματος αγνόησε τα σήματα των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει, ωστόσο ακινητοποιήθηκε σε κοντινή απόσταση. Στο εσωτερικό του οχήματός του βρέθηκε ακόμη ένας παράτυπος μετανάστης. Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι μεταφερόμενοι είχαν εισέλθει παράνομα από την ελληνοβουλγαρική μεθόριο με τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη, έχοντας καταβάλει το ποσό των 5.000 ευρώ σε μέλος του κυκλώματος.

Στην ίδια περιοχή, το απόγευμα της ίδιας ημέρας, πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε τρίτο επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 59χρονος, εντός του οποίου εντοπίστηκαν δύο ακόμη μετανάστες χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, οι επιβαίνοντες είχαν εισέλθει στην ελληνική επικράτεια από την ελληνοτουρκική μεθόριο, πληρώνοντας 2.000 ευρώ έκαστος για τη μεταφορά τους στη Θεσσαλονίκη.

Οι τρεις συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ οι Αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση των τριών οχημάτων που χρησιμοποιήθηκαν για τις μεταφορές, καθώς και τριών κινητών τηλεφώνων.