Συνταξιούχος αστυνομικός κατηγορείται ότι σκόρπισε φόλες στην περιοχή της Άνω Τούμπας στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας τον θάνατο οκτώ αδέσποτων γατών, ενώ φέρεται να επιχείρησε να δηλητηριάσει ακόμη ένα ζώο που τελικά επέζησε.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία γυναίκας που φρόντιζε τα αδέσποτα της περιοχής και οδήγησε σε πολύμηνη έρευνα των αρχών.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, τα περιστατικά φέρονται να σημειώθηκαν από τα τέλη Φεβρουαρίου έως τις αρχές Μαρτίου του προηγούμενου έτους.

Σε βάρος του 57χρονου έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για θανάτωση ζώου συντροφιάς κατ’ εξακολούθηση και σε απόπειρα, με χρήση δηλητηριώδους ουσίας.

Οι διωκτικές αρχές κατέληξαν στον ίδιο μετά την αξιολόγηση βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας, το οποίο φέρεται να τον τοποθετεί στην περιοχή όπου εντοπίστηκαν τα νεκρά ζώα. Κατά το κατηγορητήριο, του αποδίδεται ότι άφησε σε συγκεκριμένο σημείο δοχείο με τροφή που εκτιμάται πως περιείχε δηλητήριο.

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στην υπόθεση, χαρακτηρίζοντας αβάσιμες τις κατηγορίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι δεν προέκυψε κανένα στοιχείο DNA από το επίμαχο σκεύος που να τον συνδέει με αυτό.

Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι κατά το επίμαχο διάστημα βρισκόταν συχνά στην περιοχή, είτε πεζός είτε με τη μοτοσικλέτα του, υποστηρίζοντας όμως ότι οι μετακινήσεις του σχετίζονταν με επισκέψεις σε πρόσωπο του στενού του περιβάλλοντος, στο οποίο μετέφερε αδιάθετα γεύματα από φοιτητική λέσχη.

Επιπλέον, ανέφερε ότι επισκεπτόταν κονάκι μονής του Αγίου Όρους που βρίσκεται στην περιοχή και διατηρούσε επαφές με μοναχούς που φιλοξενούνταν εκεί.

Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, το ζώο που επέζησε είχε λάβει ειδική κτηνιατρική αγωγή για αντιμετώπιση δηλητηρίασης από φόλα, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο χρήσης δηλητηριώδους ουσίας.

Την ίδια στιγμή, εκκρεμούν ακόμη τα αποτελέσματα των εξειδικευμένων εξετάσεων που πραγματοποιούνται στο Εργαστήριο Κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για τις νεκρές γάτες.

Ο 57χρονος κλήθηκε να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας και, μετά το πέρας της διαδικασίας, αφέθηκε ελεύθερος με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας, χωρίς να του επιβληθούν περιοριστικοί όροι.

Με την ολοκλήρωση της κύριας ανάκρισης, η δικογραφία θα διαβιβαστεί στο αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο θα αποφασίσει αν θα παραπεμφθεί σε δίκη.

Παράλληλα, του έχει επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο ύψους 60.000 ευρώ, κατά του οποίου έχει ήδη προσφύγει στο Διοικητικό Πρωτοδικείο.