Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές φέρονται να έχουν ταυτοποιήσει τον δράστη της δολοφονικής επίθεσης εναντίον του 20χρονου στην Καλαμαριά.

Κατά πληροφορίες, δράστης είναι ένας 23χρονος, κάτοικος Νεάπολης και το θύμα κάτοικος Συκεών.

Η δολοφονία του νεαρού αποδίδεται σε οπαδικό επεισόδιο, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Οι πρώτες πληροφορίες από τις αρχές αναφέρουν πώς τρεις οπαδοί του ΠΑΟΚ-αμανέσα τους και ο 20χρονος- είχαν στήσει ενέδρα έξω από το σπίτι του φερόμενου ως δράστη, οπαδού του Άρη. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο οπαδός του Άρη χρησιμοποίησε μαχαίρι, τραυματίζοντας θανάσιμα τον 20χρονο οπαδό του ΠΑΟΚ στον πνεύμονα.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν ταυτοποιήσει τον φερόμενο δράστη και η σύλληψή του θεωρείται επικείμενη.

Οι αρχές εκτιμούν ότι η επίθεση είχε οπαδικά κίνητρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κάμερες ασφαλείας της περιοχής έχουν ήδη συμβάλει σημαντικά στην προανάκριση, με τα στοιχεία να οδηγούν γρήγορα στην ταυτοποίηση των εμπλεκομένων. Η αστυνομία θεωρεί ότι είναι ζήτημα χρόνου η πλήρης εξιχνίαση της υπόθεσης.

Δείτε βίντεο-ντοκουμέντo λίγο μετά την επίθεση:

Όπως δημοσίευσε το voria.gr, εκείνο που ερευνάται αυτήν την ώρα από την Ελληνική Αστυνομία είναι το ενδεχόμενο η ομάδα των τριών νεαρών, ανάμεσά τους ο 20χρονος, να έφτασε στην Καλαμαριά από τη δυτική Θεσσαλονίκη, ώστε να εντοπίσει οργανωμένους οπαδούς του Άρη.

Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι κοντά στο σημείο της συμπλοκής υπάρχει ένα στέκι οργανωμένων οπαδών των κιτρινόμαυρων.

Ένα άλλο σενάριο το οποίο εξετάζεται είναι ότι οι νεαροί έψαχναν συγκεκριμένο οπαδό του Άρη και του έστησαν καρτέρι στην οδό Παπαδημητρίου. Εκείνος, όμως, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ήταν οπλισμένος και κυνήγησε τους τρεις νεαρούς που έτρεξαν για να ξεφύγουν, καταφέρνοντας τη μοιραία μαχαιριά στον 20χρονο.