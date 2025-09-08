Από θαύμα αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, το μεσημέρι της Δευτέρας, στην οδό Τσιμισκή, στη Θεσσαλονίκη, όταν ένα τεράστιο κλαδί δέντρου κατέρρευσε αιφνιδιαστικά στο οδόστρωμα, στο ύψος της Στοάς Χιρς.

Το πεσμένο κλαδί έκλεισε δύο λωρίδες κυκλοφορίας, προκαλώντας σοβαρή κυκλοφοριακή συμφόρηση, στο κέντρο της πόλης.

Η τροχαία έσπευσε στο σημείο και ρύθμισε την κυκλοφορία, ενώ η αριστερή λωρίδα, στο τμήμα μεταξύ των οδών Αριστοτέλους και Κομνηνών, παραμένει κλειστή.

Στο σημείο επενέβη άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία απομάκρυνε το κλαδί από το οδόστρωμα, αποκαθιστώντας σταδιακά την κυκλοφορία.

Στο σημείο έσπευσε συνεργείο του Δήμου Θεσσαλονίκης προκειμένου να απομακρύνει, στη συνέχεια, τα κομμάτια του κλαδιού που θα τεμαχίσει η Πυροσβεστική.

Όπως ανέφερε στη Voria.gr ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου Βασίλης Διαμαντάκης, το κλαδί ήταν σάπιο από μέσα και δεν φαινόταν εξωτερικά.

Το δέντρο είναι υγράμβαρη και το προηγούμενο διάστημα, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο, ήταν από αυτά που είχαν κλαδευτεί από συνεργείο του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, καταγράφηκαν περίπου 100 ανάλογες πτώσεις, όταν το 2024 είχαν σημειωθεί πάνω από 200.