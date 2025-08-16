Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε με έναν 22χρονο να ανασύρεται χωρίς τις αισθήσεις του, τα ξημερώματα του Σαββάτου 16/08 στη Θεσσαλονίκη.

Το αυτοκίνητο βρισκόταν στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής προς ανατολικά, όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του. Αρχικά προσέκρουσε πάνω σε ένα ΚΑΦΑΟ και εν συνεχεία πάνω σε μια περίφραξη ιδιωτικού σχολείου, που βρίσκεται στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μέσα στο αυτοκίνητο επέβαιναν τρία άτομα νεαρής ηλικίας.

Επιτόπου έσπευσε η Πυροσβεστική που χρειάστηκε να κόψει την οροφή του αυτοκινήτου για να μπορέσει να απεγκλωβίσει τον οδηγό, ο οποίος δυστυχώς ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Τα άλλα δύο νεαρά παιδιά διακομίστηκαν με ασθενοφόρο τραυματισμένα στο νοσοκομείο Παπανικολάου.