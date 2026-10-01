Τη δική του εκδοχή για το περιστατικό που οδήγησε στη σύλληψή του στη Θεσσαλονίκη έδωσε ο TikToker «Τέο Βασιλιάς Τζουντάσιαν», μέσω του δικηγόρου του, Όθωνα Παπαδόπουλου. Η ανακοίνωση του συνηγόρου του δημοσιοποιήθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, ενώ παράλληλα έγινε γνωστό ότι η Ελληνική Αστυνομία διέταξε τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για την υπόθεση.

Το περιστατικό ήρθε στο φως όταν ο TikToker ανέβασε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνοντας το κατεστραμμένο αυτοκίνητό του και καταγγέλλοντας ότι αστυνομικοί με συμβατικό όχημα τον καταδίωξαν και στη συνέχεια έσπασαν τα τζάμια του αυτοκινήτου με λοστό, προκαλώντας του φόβο και αναστάτωση. Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην οδό Λαγκαδά.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, η σύλληψη του πελάτη του ακολούθησε την απόφασή του να καταθέσει μήνυση για τις ζημιές που υπέστη το όχημά του. Όπως υποστηρίζει, η μήνυση σε βάρος του TikToker υποβλήθηκε περίπου πέντε ώρες μετά το περιστατικό, όταν εκείνος βρισκόταν στο Αστυνομικό Τμήμα προκειμένου να καταγγείλει τη φθορά της περιουσίας του.

Ο κ. Παπαδόπουλος υποστηρίζει ακόμη ότι μετά τη μήνυση που υπέβαλε ο πελάτης του σε βάρος των δύο αστυνομικών για συνολικά έξι αδικήματα, οι ένστολοι συνελήφθησαν και κρατούνται. Όπως αναφέρει, τόσο οι δύο αστυνομικοί όσο και ο TikToker αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα.

Ο δικηγόρος προαναγγέλλει, επίσης, την προσφυγή στη Δικαιοσύνη για δημοσιεύματα που, σύμφωνα με τον ίδιο, μεταφέρουν ανακριβή στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες του περιστατικού. Παράλληλα, αναφέρει ότι τραυματίστηκε και ο συνεπιβάτης του TikToker, ο οποίος επίσης υπέβαλε μήνυση.

Τι υποστηρίζει ο δικηγόρος του TikToker

Στην ανακοίνωσή του, ο Όθωνας Παπαδόπουλος αναφέρει ότι κλήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης από τον «ΤΕΟ» να μεταβεί στην περιοχή της οδού Λαγκαδά, όπου, σύμφωνα με την καταγγελία του πελάτη του, είχε προηγηθεί επίθεση από αστυνομικούς και είχαν προκληθεί ζημιές στο αυτοκίνητό του.

Όπως υποστηρίζει ο δικηγόρος, στο σημείο διαπίστωσε ότι δύο αστυνομικοί του Τμήματος Αλλοδαπών είχαν θεωρήσει πως στο όχημα επέβαιναν αλλοδαποί και προχώρησαν σε θραύση των τζαμιών με ειδικό εργαλείο. Κατά την ίδια εκδοχή, οι αστυνομικοί παραδέχθηκαν στη συνέχεια ότι είχαν κάνει λάθος και ζήτησαν συγγνώμη.

Ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρει ότι όταν ο TikToker ζήτησε να μεταβούν όλοι μαζί στο Αστυνομικό Τμήμα προκειμένου να καταγραφεί το περιστατικό και εξέφρασε την πρόθεσή του να υποβάλει μήνυση για τις ζημιές στο αυτοκίνητό του, οι αστυνομικοί υπέβαλαν σε βάρος του μήνυση για «απείθεια», «βία κατά υπαλλήλων» και «επικίνδυνη οδήγηση».

Κατά τον ίδιο, η σύλληψη έγινε περίπου πέντε ώρες μετά το περιστατικό και όχι επί τόπου, γεγονός που, όπως υποστηρίζει, έρχεται σε αντίθεση με την εκδοχή που αποδίδει στον πελάτη του τις συγκεκριμένες πράξεις.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο TikToker υπέβαλε μήνυση κατά των δύο αστυνομικών για έξι αδικήματα: φθορά ξένης ιδιοκτησίας, απειλή, επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράβαση καθήκοντος, ψευδή καταμήνυση και ψευδή κατάθεση.

Ο δικηγόρος αναφέρει ότι οι δύο αστυνομικοί συνελήφθησαν και κρατούνται στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, κάνει λόγο για δημοσιεύματα που μεταφέρουν διαφορετική εκδοχή των γεγονότων, επικαλούμενα ανώνυμες αστυνομικές πηγές, και προαναγγέλλει δικαστικές ενέργειες.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, τραυματισμό υπέστη και ο συνεπιβάτης του οχήματος, ο οποίος επίσης προχώρησε σε μήνυση. Ο δικηγόρος αναφέρεται ακόμη σε βίντεο που, όπως υποστηρίζει, έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο και φέρεται να καταγράφει παρόμοιο περιστατικό στην ίδια περιοχή την προηγούμενη ημέρα.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Όθωνα Παπαδόπουλου

«Σήμερα το μεσημέρι κλήθηκα από τον γνωστό ΤίκΤόκερ «ΤΕΟ» να μεταβώ σε περιοχή της οδού Λαγκαδά στην Θεσσαλονίκη, όπου, όπως μου κατήγγειλε, είχε δεχθεί επίθεση από αστυνομικούς που του προκάλεσαν ζημίες στο αυτοκίνητό του. Μετέβην άμεσα στο σημείο όπου διαπίστωσα τα εξής : Δύο αστυνομικοί του Τμήματος Αλλοδαπών είχαν θεωρήσει ότι μέσα στο αυτοκίνητο υπήρχαν αλλοδαποί και είχαν πραγματοποιήσει επίθεση με ειδικό όργανο θραύσης κρυστάλλων, με το οποίο είχαν επιτεθεί αιφνιδιαστικά από πίσω και είχαν σπάσει τα τζάμια του αυτοκινήτου προκαλώντας σοβαρές ζημίες. Στην συνέχεια παραδέχτηκαν ότι είχαν κάνει λάθος και ζήτησαν συγγνώμη. Όταν όμως ο ΤικΤόκερ ζήτησε να πάνε όλοι μαζί στο Τμήμα για να καταγραφεί το περιστατικό και στην συνέχεια εκδήλωσε την επιθυμία να υποβάλλει μήνυση για την φθορά της ιδιοκτησίας του, τότε οι δράστες, για να αποφύγουν τις συνέπειες της πράξης τους, του υπέβαλαν ψεύτικη μήνυση για δήθεν «απείθεια», «βία κατά υπαλλήλων» και «επικίνδυνη οδήγηση» και διενήργησαν σύλληψη, πέντε ώρες μετά το συμβάν στο Αστυνομικό Τμήμα, και όχι επί τόπου στο σημείο, όπως θα συνέβαινε εάν πράγματι είχαν συμβεί όλα όσα του αποδίδουν. Με τον τρόπο αυτό, ο «Τεό» συνελήφθη στα πλαίσια αυτοφώρου για πράξεις που ποτέ δεν τέλεσε. Ειδοποιήθηκα και μετέβην στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου καταθέσαμε μήνυση κατά των δύο αστυνομικών για έξι, συνολικά, ποινικά αδικήματα και συγκεκριμένα για : 1) φθορά ξένης ιδιοκτησίας, 2) απειλή, 3) επικίνδυνη σωματική βλάβη (από τραυματισμό που προκλήθηκε στον «Τεό» από τα θραύσματα των τζαμιών), 4) παράβαση καθήκοντος, 5) ψευδή καταμήνυση και 6) ψευδή κατάθεση. Ως αποτέλεσμα της μηνύσεώς μας οι δύο αστυνομικοί ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ και ΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Πρίν από μία ώρα περίπου εμφανίστηκαν σε σε διάφορα σάιτ δημοσιεύματα που παρουσιάζουν μία τελείως διαφορετική εκδοχή για το συμβάν, εκδοχή που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα επικαλούνται ανώνυμες «αστυνομικές πηγές». Για την διασπορά ψευδών ειδήσεων θα ασκηθούν αγωγές, ενώ θα αιτηθούμε από τους υπαίτιους να κατονομάσουν τις πηγές τους και θα επανέλθουμε με νέα σειρά μηνύσεων και αγωγών κατά των συγκεκριμένων «πηγών», για συκοφαντική δυσφήμηση και όποιες άλλες πράξεις προκύψουν. Τραυματισμό από την βίαιη επίθεση των αστυνομικών υπέστη και ο συνεπιβάτης του αυτοκινήτου, ο οποίος επίσης υπέβαλε μήνυση. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι στο διαδίκτυο έχει αναρτηθεί τις τελευταίες ώρες βίντεο στο οποίο έχουν καταγραφεί οι ίδιοι αστυνομικοί να πραγματοποιούν και άλλη βίαιη επίθεση σε άλλο αυτοκίνητο, την προηγούμενη ημέρα, στην ίδια περιοχή, χρησιμοποιώντας την ίδια μεθοδολογία, δηλ. σπάζοντας τα τζάμια με ειδικό όργανο θραύσης κρυστάλλων. Θα εξαντλήσουμε όλα τα νόμιμα μέσα, ώστε να διασφαλίσουμε ότι κανένας πολίτης δεν θα αντιμετωπίσει ξανά τέτοια βίαιη, αυθαίρετη και παράνομη συμπεριφορά.»

Η εκδοχή του TikToker

Ο ίδιος ο TikToker, σε βίντεο που δημοσίευσε, υποστηρίζει ότι οι αστυνομικοί τον καταδίωξαν χωρίς να έχουν ενεργοποιήσει φάρο ή να κάνουν ηχητικό σήμα για να σταματήσει. Όπως αναφέρει, κατά τη διάρκεια της καταδίωξης προσέκρουσε σε άλλο όχημα.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την καταγγελία του, οι αστυνομικοί κατέβηκαν από το συμβατικό όχημα, φόρεσαν γάντια και έσπασαν τα παράθυρα του αυτοκινήτου του με λοστούς.

Σε δεύτερο βίντεο που ανέβασε στον λογαριασμό του στο TikTok, ο influencer αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Υποστηρίζει ακόμη ότι από τη θραύση των τζαμιών τραυματίστηκε ο ίδιος και οι άλλοι επιβαίνοντες και περιγράφει ότι φοβήθηκε για τη ζωή του.

Τι αναφέρουν οι αστυνομικές πηγές

Από την πλευρά τους, αστυνομικές πηγές δίνουν διαφορετική εικόνα για το περιστατικό. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν, η καταδίωξη ξεκίνησε από τα διόδια της Ανάληψης, όταν αστυνομικοί που πραγματοποιούσαν ελέγχους για τη διακίνηση παράτυπων μεταναστών εντόπισαν όχημα να κινείται με πολύ μεγάλη ταχύτητα.

Κατά τις ίδιες πηγές, οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει, ωστόσο εκείνος δεν συμμορφώθηκε, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη. Όπως αναφέρουν, ο οδηγός συνέχισε να κινείται με μεγάλη ταχύτητα και, στην προσπάθειά του να διαφύγει, προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα.

Σε ό,τι αφορά τις ζημιές στο αυτοκίνητο, οι αστυνομικοί φέρονται να υποστηρίζουν ότι έσπασαν το τζάμι του συνοδηγού και το πίσω δεξί τζάμι, καθώς ο οδηγός είχε κλειδωθεί μέσα στο όχημα.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον υπό διερεύνηση, καθώς οι καταθέσεις των εμπλεκομένων παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές, ενώ έχει υποβληθεί και καταγγελία από τον TikToker.