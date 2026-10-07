Καθησυχαστικός εμφανίζεται ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ ΑΕ) σχετικά με τον εντοπισμό μεγάλου αριθμού μη εκραγέντων πυρομαχικών στον πυθμένα της 6ης προβλήτας, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες επέκτασης.

Ο Διευθυντής του Έργου, Δημήτρης Μουτσάκης, διαβεβαιώνει μέσω του ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι δεν υφίσταται κίνδυνος, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η ασφάλεια των εργαζομένων είναι αδιαπραγμάτευτη και ζητά την άμεση συνδρομή της Πολιτείας.

Την ίδια ώρα, καθηγητές Γεωφυσικής και Ιστορίας του ΑΠΘ αναλύουν τις μεθόδους εντοπισμού και την πιθανότητα τα ευρήματα να συνδέονται με τους σφοδρούς βομβαρδισμούς του 1944.

ΟΛΘ: «Δεν υπάρχει κίνδυνος – Αδιαπραγμάτευτη η ασφάλεια των εργαζομένων»

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο διευθυντής του ‘Εργου Επέκτασης της Προβλήτας 6 του ΟΛΘ, Δημήτρης Μουτσάκης, ξεκαθάρισε την κατάσταση που διαμορφώνεται στο μεγαλύτερο λιμενικό έργο της χώρας.

Όπως εξήγησε, κατά τις υποθαλάσσιες εκσκαφές εντοπίστηκε «μεγάλος αριθμός δυνητικών ευρημάτων μη εκραγέντων πυρομαχικών», τα οποία βρίσκονται θαμμένα στον πυθμένα και αποκαλύπτονται σταδιακά.

«Αντιμετωπίζουμε το ζήτημα με ψυχραιμία, δεν υπάρχει κίνδυνος, όπως δεν υπήρχε και τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο, η ασφάλεια των εργαζομένων στη διαδικασία της εκσκαφής είναι αδιαπραγμάτευτη. Υπάρχει δυνατότητα να πραγματοποιηθεί εκσκαφή, αλλά μεταβάλλονται κάποια δεδομένα», σημείωσε ο κ. Μουτσάκης.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι αναμένεται η τεχνική πρόταση του αναδόχου για την ασφαλή διαχείριση της κατάστασης, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της άμεσης συνδρομής της Πολιτείας. Το εργοτάξιο λειτουργεί σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα, με την κατασκευή και πόντιση των caissons (μεγάλων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα) να εξελίσσεται αδιάλειπτα με ρυθμό τριών μονάδων ανά μήνα.

Τι αποκαλύπτει η μαγνητική έρευνα

Για τη μεθοδολογία αναγνώρισης των ευρημάτων τοποθετήθηκαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ καθηγητές του Τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Ο καθηγητής του Τομέα Γεωφυσικής, Παναγιώτης Τσούρλος, ανέφερε:

Η μαγνητική έρευνα είναι η πιο ενδεδειγμένη μέθοδος για τον εντοπισμό θαμμένων μεταλλικών αντικειμένων.

Τα σήματα επιβεβαιώνουν την παρουσία μεταλλικών όγκων, αλλά μόνο ειδικοί πυροτεχνουργοί με ανασκαφή μπορούν να επιβεβαιώσουν αν πρόκειται για βόμβες ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα.

Από την πλευρά του, ο ομότιμος καθηγητής Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής, Γρηγόρης Τσόκας, επισήμανε ότι με τη χρήση μαγνητομέτρων πίσω από σκάφη σε συνδυασμό με ηχοβολισμό λαμβάνονται ισχυρές ενδείξεις για το μέγεθος και το βάθος ταφής των αντικειμένων, χωρίς όμως να παρέχεται απόλυτη απεικόνιση πριν την αποκάλυψή τους.

Το ιστορικό υπόβαθρο

Οι ιστορικοί εκτιμούν ως πολύ πιθανό το σενάριο τα ευρήματα να χρονολογούνται από την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο αναπληρωτής καθηγητής Ιστορίας του ΑΠΘ, Στράτος Δορδανάς, σημείωσε ότι κατά την αποχώρησή τους από τη Θεσσαλονίκη στα τέλη Οκτωβρίου του 1944, οι γερμανικές δυνάμεις κατέστρεψαν και έριξαν στη θάλασσα μεγάλες ποσότητες πολεμικού υλικού που αδυνατούσαν να μεταφέρουν.

Παράλληλα, ο ιστορικός Ευάγγελος Χεκίμογλου υπενθύμισε τους εκτεταμένους βομβαρδισμούς των Συμμάχων (Αμερικανών και Άγγλων) τον Οκτώβριο του 1944, οι οποίοι κατέστρεψαν το 80% των λιμενικών εγκαταστάσεων. «Για να γίνει αυτό πρέπει να έπεσαν χιλιάδες βόμβες στη θάλασσα», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποκλείοντας ωστόσο το ενδεχόμενο θαλάσσιων ναρκών καθώς είχε προηγηθεί συστηματική αποναρκοθέτηση μετά την απελευθέρωση.

Υπενθυμίζεται ότι το 2017 είχε πραγματοποιηθεί γιγαντιαία επιχείρηση εξουδετέρωσης βόμβας του Β’ ΠΠ στο Κορδελιό, η οποία απαίτησε την προληπτική απομάκρυνση 72.000 κατοίκων.