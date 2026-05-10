Μια σοκαριστική υπόθεση δολοφονίας, με φόντο την περιοχή των Μαλγάρων, ερευνά η ΕΛ.ΑΣ., μετά την αιματηρή κατάληξη ενός διαπληκτισμού που οδήγησε στον θάνατο ενός άνδρα και την απόρριψη της σορού του σε ποτάμι.

Σύμφωνα με τo thestival.gr, μια παρέα τριών ανδρών μετέβη το βράδυ του Σαββάτου (9/5) σε σπίτι στα Μάλγαρα, όπου είχαν συνάντηση με δύο άτομα ρομά καταγωγής. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ξέσπασε έντονος καβγάς μεταξύ των τριών ανδρών της πρώτης παρέας.

Η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο όταν ένας από τους τρεις άρπαξε το όπλο που έφερε μαζί του ο δεύτερος και πυροβόλησε θανάσιμα τον τρίτο της παρέας.

Η αποκάλυψη του εγκλήματος ξεκίνησε όταν ένας πολίτης εντόπισε τυχαία περιπολικό και ενημέρωσε τους αστυνομικούς για το περιστατικό. Ανέφερε πως τα παιδιά του έγιναν μάρτυρες μιας μακάβριας σκηνής, βλέποντας δύο άνδρες να φορτώνουν ένα πτώμα σε αυτοκίνητο.

Ο ίδιος μάρτυρας υπέδειξε στις Αρχές το ακριβές σημείο και έδωσε τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.

Αστυνομικοί του Α.Τ. Δέλτα κινήθηκαν άμεσα και εντόπισαν τους δύο άνδρες. Κατά την ανάκριση, οι δράστες ομολόγησαν την πράξη τους, αποκαλύπτοντας πως ξεφορτώθηκαν τη σορό του θύματος, ρίχνοντάς την στον ποταμό Λουδία.

Από νωρίς το πρωί της Κυριακής (10/5), δυνάμεις της Αστυνομίας, σε συνεργασία με την ΕΜΑΚ, διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες στα νερά και τις όχθες του ποταμού για τον εντοπισμό του νεκρού άνδρα.

Λόγω της σοβαρότητας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της υπόθεσης, την προανάκριση και τον χειρισμό των ερευνών έχει αναλάβει πλέον η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ).