Εξιχνιάστηκε η υπόθεση του νεκρού 64χρονου, του οποίου η σορός του εντοπίστηκε μέσα σε ρέμα στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Συνελήφθη ένας 42χρονος ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο σε βάρος του άτυχου άνδρα.

Τον 64χρονο εντόπισε νεκρό το μεσημέρι του Μεγάλου Σάββατου, ένας περαστικός ενώ από την πρώτη στιγμή οι Αρχές εξέταζαν το σενάριο ο άνδρας να έχει πέσει θύμα δολοφονίας, καθώς έφερε τραύματα στο κεφάλι και τα κουμπιά στα ρούχα του ήταν ξεκουμπωμένα.

Άμεσα κλήθηκε στο σημείο ιατροδικαστής ο οποίος επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για ανθρωποκτονία.

Από την έρευνα των Αρχών προέκυψε ότι η δολοφονία σημειώθηκε μέσα στο σπίτι του θύματος και στη συνέχεια ο 42χρονος μετέφερε τη σορό του στο ρέμα και τράπηκε σε φυγή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 64χρονος έμενε σε ένα παράπηγμα πλησίον του σημείου όπου βρέθηκε η σορός του.

Τα κίνητρα του 42χρονου δράστη μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Από το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, εξιχνιάστηκε υπόθεση ανθρωποκτονίας 64χρονου ημεδαπού, η οποία τελέστηκε πρώτες πρωινές ώρες της 11ης Απριλίου 2026, στη Θεσσαλονίκη.

Για την υπόθεση συνελήφθη 42χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο.

Ειδικότερα, ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, πρωινές ώρες της 11-4-2026, ο 64χρονος βρέθηκε νεκρός από διερχόμενο άτομο, κάτω από γεφυράκι πλησίον ρέματος, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε στον τόπο του εγκλήματος διαπιστώθηκε ότι η σορός έφερε συντριπτικές κακώσεις στην περιοχή της κεφαλής, ενώ από την νεκροψία – νεκροτομή προέκυψε ότι αυτές προήλθαν από θλών όργανο.

Περαιτέρω από την έρευνα προέκυψε ότι, η ανθρωποκτονία έλαβε χώρα εντός της οικίας του και στη συνέχεια η σορός του μεταφέρθηκε και απορρίφθηκε από τη γέφυρα, στο σημείο όπου εντοπίστηκε.

Από τη συνδυαστική αξιολόγηση πληροφοριών και ευρημάτων, καθώς και από τις επακόλουθες ενέργειες αστυνομικών του Γραφείου κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας, εντοπίστηκε άμεσα ο κατηγορούμενος.

Ακολούθως, η εμπλοκή του κατηγορούμενου στην υπόθεση πιστοποιήθηκε από τη συνδυαστική αξιοποίηση δεδομένων που προέκυψαν από τις επιτόπιες εργαστηριακές εξετάσεις των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, την ανεύρεση αντικειμένων στην κατοχή του που συνδέονται με τον τόπο του εγκλήματος, καθώς και από την ιατροδικαστική του εξέταση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».