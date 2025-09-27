Αποκοιμήθηκε στο τιμόνι και έπεσε σε βιτρίνα καταστήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τριαντάχρονος οδηγός είχε αναπτύξει ταχύτητα με αποτέλεσμα να προκληθεί σφοδρή σύγκρουση, αφού είχε αποκοιμηθεί και είχε χάσει πλήρως τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Μόλις αντιλήφθηκε τι συνέβη, τρομοκρατημένος προσπάθησε να κάνει όπισθεν, με αποτέλεσμα το όχημα να τυλιχθεί στις φλόγες.

Ευτυχώς όμως, ο οδηγός απεγκλωβίστηκε μόνος του από το φλεγόμενο αυτοκίνητο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στην περιοχή των οδών Αναγεννήσεως και Σαπφούς στη Θεσσαλονίκη. Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.