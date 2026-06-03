Στις φυλακές θα οδηγηθεί ο 38χρονος που κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό που στοίχισε τη ζωή στον 67χρονο, πρώην πεθερό του. Μετά την απολογία του ενώπιον της 3ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα την προσωρινή του κράτηση.

Το τραγικό συμβάν εκτυλίχθηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής (29/5) στον Εύοσμο. Το θύμα διακομίστηκε εσπευσμένα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, ωστόσο υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του τα ξημερώματα του Σαββάτου (30/5). Όπως έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος του 67χρονου προήλθε από βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Σημειώνεται ότι ο 38χρονος διατηρούσε σχέση στο παρελθόν με την κόρη του θύματος, καθώς οι δυο τους είχαν αρραβωνιαστεί.

Σε βάρος του συλληφθέντος έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς και προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών για αποκλειστικά δική του χρήση.

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του, ο κατηγορούμενος περιέγραψε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε το επεισόδιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν μαζί με τον 67χρονο και ότι είχαν κάνει χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών. Η κατάσταση ξέφυγε, όπως είπε, όταν ο πρώην πεθερός του προσέβαλε την προσωπικότητα και τον ανδρισμό του, γεγονός που πυροδότησε ένταση ανάμεσά τους.

Με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας, ακολούθησε άγρια συμπλοκή. Ο 38χρονος υποστήριξε στην ανακρίτρια ότι έχει «κενά μνήμης» για το τι ακριβώς συνέβη μετά τη λεκτική αντιπαράθεση. Ανέφερε, εντούτοις, ότι προσπάθησε να επαναφέρει τον 67χρονο και στη συνέχεια ήταν εκείνος που κάλεσε σε βοήθεια την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Τέλος, μέσω του νομικού του εκπροσώπου, ο κατηγορούμενος κατέθεσε επίσημο αίτημα για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, επιδιώκοντας να πιστοποιηθεί νομικά ο βαθμός της εξάρτησής του από τις ναρκωτικές ουσίες.