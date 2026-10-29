Στα χέρια των Αρχών βρίσκονται δύο άνδρες ξένης καταγωγής, ηλικίας 40 και 34 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν το πρωί της Τετάρτης (28/10) στην περιοχή των Αμπελοκήπων από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για βιασμό, απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και προστασίας προσωπικών δεδομένων. Των συλλήψεων είχε προηγηθεί η σοκαριστική καταγγελία ενός 41χρονου, επίσης ξένης καταγωγής.

Τι κατήγγειλε ο άνδρας

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, τα ξημερώματα της 27ης Οκτωβρίου στη Δυτική Θεσσαλονίκη, οι δύο συλληφθέντες μαζί με ακόμη τέσσερα άτομα του άσκησαν βία και προέβησαν σε γενετήσιες πράξεις εις βάρος του.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ένας από τους δράστες βιντεοσκοπούσε το συμβάν, ενώ άλλος τον τραυμάτισε στο χέρι με αιχμηρό αντικείμενο. Η αγριότητα συνεχίστηκε όταν οι δράστες επιβίβασαν το θύμα σε δίκυκλο, το μετέφεραν στο κέντρο της πόλης και το έριξαν στη θάλασσα.

Ο 41χρονος παρελήφθη από το ΕΚΑΒ, διακομίστηκε σε νοσοκομείο της πόλης και αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, πήρε εξιτήριο. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.