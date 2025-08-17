Ένα σοκαριστικό επεισόδιο συνέβη τα ξημερώματα του Δεκαπενταύγουστου στην Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην περιοχή της Άνω Πόλης, όταν αστυνομικοί του Α.Τ. Λευκού Πύργου προχώρησαν στη σύλληψη δύο γυναικών, ηλικίας 46 και 44 ετών, για υπόθεση επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η 46χρονη επιτέθηκε σε 38χρονο άνδρα, ρίχνοντάς του στο πρόσωπο καυστικό υγρό – συγκεκριμένα χλωρίνη – την οποία είχε προμηθευτεί από τη 44χρονη. Το περιστατικό έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες, σε μία γειτονιά της Άνω Πόλης, προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους.

Ο άνδρας διακομίστηκε προληπτικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς, δεν φαίνεται να διατρέχει σοβαρό κίνδυνο για την υγεία του.

Σύμφωνα με το voria.gr, η 46χρονη έριξε καυστικό υγρό (χλωρίνη) στο πρόσωπο του άνδρα, επειδή η φασαρία της παρέας του την ενόχλησε. Προηγουμένως, προμηθεύτηκε το καυστικό υγρό από την 44χρονη.

Στον εισαγγελέα οι δύο συλληφθείσες

Οι αστυνομικοί σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος των δύο γυναικών. Η 46χρονη κατηγορείται για επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ η 44χρονη για συνέργεια. Οι δύο συλληφθείσες αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα, προκειμένου να απολογηθούν.