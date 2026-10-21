Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου στη δυτική Θεσσαλονίκη, έπειτα από βίαιο περιστατικό με θύμα έναν 29χρονο. Το επεισόδιο σημειώθηκε γύρω στις 7 το πρωί στην περιοχή των Αμπελοκήπων, όταν ο νεαρός άνδρας συριακής καταγωγής δέχθηκε απρόκλητη επίθεση.

Η αιματηρή συμπλοκή για τη ληστεία

Το θύμα κινούνταν επί της οδού 28ης Οκτωβρίου χρησιμοποιώντας το ηλεκτρικό του πατίνι, όταν τον πλησίασε ένας άγνωστος άνδρας. Ο δράστης απαίτησε με απειλητικό τρόπο να του παραδώσει το πατίνι. Ο 29χρονος αρνήθηκε να ενδώσει στις απειλές, γεγονός που οδήγησε στην κλιμάκωση της βίας, με τον δράστη να βγάζει αιχμηρό αντικείμενο και να τον τραυματίζει.

Μεταφέρθηκε στο «Ιπποκράτειο»

Αμέσως μετά την επίθεση, ο δράστης τράπηκε σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματισμένο 29χρονο στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Παράλληλα, ισχυρές δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.