Τραυματισμένος ανασύρθηκε 67χρονος άνδρας από τα θεμέλια νεοανεγειρόμενης οικοδομής, στην περιοχή του δήμου Συκεών Θεσσαλονίκης, έπειτα από πτώση κατά τη διάρκεια εργασιών.

Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα 25 Ιουνίου, περίπου στις 10:40 το πρωί, κατά τη διάρκεια εργασιών σε εργοτάξιο νεοανεγειρόμενης οικοδομής.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο 67χρονος έπεσε από ύψος, καταλήγοντας στα θεμέλια της υπό κατασκευή οικοδομής.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 4 πυροσβέστες και 2 οχήματα της πυροσβεστικής.

Αφού ανασύρθηκε, ο άνδρας παραδόθηκε στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του σε νοσοκομείο.