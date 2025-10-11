Tροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη, στην Εγνατία, στο ύψος του Βαρδάρη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ThessPost.gr ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με οδηγό δικύκλου, με συνέπεια ο αναβάτης της μηχανής να τραυματιστεί.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών στον τραυματία.

Σημειώνεται, ότι, δεν είναι η πρώτη φορά όπου στο συγκεκριμένο σημείο στον Βαρδάρη καταγράφεται ατύχημα.

Πριν από μερικούς μήνες είχε σημειωθεί θανατηφόρο τροχαίο, όταν ένας οδηγός τζιπ συνέχισε τη διέλευσή του σε άξονα που οδηγεί σε μονόδρομο, με συνέπεια να συγκρουστεί πλαγιομετωπικά με ένα άλλο αυτοκίνητο και ένας πατέρας που μετέφερε τα παιδιά του να χάσει τη ζωή του.