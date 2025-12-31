Πυρκαγιά ξέσπασε χθες (30/12) το βράδυ στην είσοδο πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας σοβαρές υλικές  ζημιές. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Ανάληψης, στην οδό Βυζαντίου, περίπου στις 23:30, όταν φωτιά εκδηλώθηκε σε μηχανή που ήταν σταθμευμένη στην περιοχή. Σύντομα οι φλόγες επεκτάθηκαν σε δύο ακόμη μηχανές, καταστρέφοντας τες ολοσχερώς.

 

Άμεσα στο σημείο έφτασαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με πέντε πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά, πριν αυτή εξαπλωθεί περισσότερο. Οι φλόγες έφτασαν μέχρι τον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας, προκαλώντας ζημιές στο μπαλκόνι. Η πυροσβεστική διενεργεί έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια.

