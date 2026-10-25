Με ταχυδρομικά δέματα φέρεται να διακινούσαν ποσότητες κάνναβης τρεις ημεδαποί, που συνελήφθησαν την περασμένη Πέμπτη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Σύμφωνα με ανακοίνωση των Αρχών, πρόκειται για δύο άνδρες, ηλικίας 18 και 24 ετών και μία γυναίκα 21 ετών.

Όλα άρχισαν όταν εντοπίστηκαν δύο νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 460 γραμμαρίων, καθώς και άλλες επτά με κατεργασμένη κάνναβη, σε μορφή «σοκολάτας», 700 γραμμαρίων, με τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Στο πλαίσιο αυτό και έπειτα από έγκριση του αρμόδιου εισαγγελέα, αποφασίστηκε από το Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών η διενέργεια επιχείρησης ελεγχόμενης παράδοσης, στο πλαίσιο της οποίας εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι δύο νεαροί άντρες.

Ο μεν 18χρονος συνελήφθη αφού παρέλαβε το δέμα από θυρίδα εταιρείας ταχυμεταφορών, ο δε 24χρονος σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπου ανέμενε την παραλαβή του δέματος σε προκαθορισμένο ραντεβού. Ακολούθησε έρευνα σε οικία, όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη και η γυναίκα, ενώ με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου «VEKTOR» του Τμήματος Συνοδών Αστυνομικών Σκύλων της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων Βορείου Ελλάδος, εντοπίστηκε σε αποθήκες εταιρείας ταχυμεταφορών και κατασχέθηκε ακόμη μία συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 1.000 γραμμαρίων, η οποία επρόκειτο να παραδοθεί σε θυρίδα για λογαριασμό του 24χρονου.

Συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1.461,6 γραμμάρια ακατέργαστης και 700 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή «σοκολάτας», δύο γυάλινα βαζάκια με επιπλέον 6,7 γραμμάρια κάνναβης και μία συσκευασία με ένα γραμμάριο κάνναβης σε μορφή πάστας. Στην κατοχή των συλληφθέντων και κατά τη διάρκεια ερευνών, βρέθηκαν επίσης και κατασχέθηκαν -μεταξύ άλλων- ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, ηλεκτρονική μηχανή καταμέτρησης χρημάτων, συσκευή συγκόλλησης νάιλον συσκευασιών, τέσσερα κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 3.480 ευρώ, καθώς και δίκυκλη μοτοσικλέτα, ως μέσο διευκόλυνσης των παράνομων δραστηριοτήτων της εγκληματικής ομάδας.

Οι συλληφθέντες, από τους οποίους δύο έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για ομοειδή και άλλα αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.