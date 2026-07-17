Στη σύλληψη τριών ατόμων για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μουδανιών, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16 Ιουλίου. Πρόκειται για έναν ημεδαπό, έναν αλλοδαπό και μία γυναίκα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στην κατοικία της γυναίκας, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, η οποία χρησιμοποιούνταν ως χώρος αποθήκευσης ναρκωτικών («καβάτζα»). Εκεί εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 17 συσκευασίες κοκαΐνης συνολικού βάρους 791,1 γραμμαρίων, καθώς και τρεις συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους 140,5 γραμμαρίων. Παράλληλα, κατασχέθηκαν δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, μία κάμερα και άδειες νάιλον συσκευασίες, που σύμφωνα με τις αρχές χρησιμοποιούνταν για τη συσκευασία των ναρκωτικών.

Κατά την έρευνα στην κατοχή της γυναίκας βρέθηκαν ακόμη μία συσκευασία ακατέργαστης κάνναβης βάρους 16,3 γραμμαρίων και ένα κινητό τηλέφωνο. Από τους δύο άνδρες κατασχέθηκαν επίσης μία συσκευασία ακατέργαστης κάνναβης βάρους 1,8 γραμμαρίων και δύο κινητά τηλέφωνα, ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν και στην κατάσχεση οχήματος, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά και διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών.

Η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της παράνομης δραστηριότητας των κατηγορουμένων και τυχόν διασυνδέσεις τους με άλλες υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγούνται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκη