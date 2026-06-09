Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι Aρχές για τη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή ανάμεσα στα Πεύκα και το Φίλυρο στη Θεσσαλονίκη.

Πιο συγκεκριμένα, ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας εντόπισαν και συνέλαβαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου δύο Έλληνες και έναν μετανάστη, οι οποίοι θεωρούνται υπεύθυνοι για το ξέσπασμα της φωτιάς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η κατηγορία που αντιμετωπίζουν αφορά την πρόκληση εμπρησμού από αμέλεια. Οι Αρχές εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η πυρκαγιά στην ευαίσθητη αυτή δασική έκταση της Θεσσαλονίκης, ενώ οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

Στον έναν επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.093,75€.

Οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής που επιχείρησαν στο σημείο, κατάφεραν να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο.