Ένα τρίχρονο αγοράκι εντοπίστηκε να κινείται μόνο του σε υπαίθριο χώρο στην περιοχή της Τριανδρίας, στη Θεσσαλονίκη, με την Αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη της 39χρονης μητέρας του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το παιδί έγινε αντιληπτό από περαστικό, ο οποίος διαπίστωσε ότι βρισκόταν χωρίς τη συνοδεία ενήλικα και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Τούμπας – Τριανδρίας, οι οποίοι ανέλαβαν την υπόθεση και εντόπισαν τη μητέρα του παιδιού.

Για το περιστατικό συνελήφθη η 39χρονη μητέρα, ενώ η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες Αρχές.