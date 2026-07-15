Νέος συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης (15/7) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς ξέσπασε πυρκαγιά στην περιοχή Ανατολικό, στον Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για το τρίτο πύρινο μέτωπο που εκδηλώνεται στον νομό μέσα σε ελάχιστες ώρες, μετά τις φωτιές που προηγήθηκαν στη Σουρωτή και τη Νεοχωρούδα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 18:30 σε έκταση με χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα. Λόγω του ότι το σημείο είναι βαλτώδες, η προσέγγιση των οχημάτων της Πυροσβεστικής αλλά και των υδροφόρων του Δήμου είναι εξαιρετικά δύσκολη, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης.

Η κινητοποίηση των δυνάμεων

Η ανταπόκριση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση προκειμένου να περιοριστεί η εστία πριν πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις. Στο σημείο επιχειρούν:

21 πυροσβέστες με 5 οχήματα .

1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ.

1 ελικόπτερο που πραγματοποιεί στοχευμένες ρίψεις νερού από αέρος.

Σημείωση: Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς, στο σημείο μεταβαίνει ήδη κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) Θεσσαλονίκης.

Υπενθυμίζεται ότι η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (Κατηγορία 3), με τις αρχές να απευθύνουν συνεχώς εκκλήσεις στους πολίτες για μέγιστη προσοχή και αποφυγή οποιασδήποτε εργασίας στην ύπαιθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει σπινθήρα.