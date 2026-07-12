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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, 11 Ιουλίου όταν μια 70χρονη γυναίκα κινούνταν με το Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητό της στους δρόμους της Σταυρούπολης και έχασε εντελώς τον έλεγχο του οχήματος της.
Το αυτοκίνητο της ηλικιωμένης εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με δύναμη πάνω σε άλλο αυτοκίνητο, το οποίο κινούνταν κανονικά στο ίδιο σημείο. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης προκλήθηκαν σοβαρές και εκτεταμένες υλικές ζημιές και στα δύο οχήματα.
Το αλκοτέστ της Τροχαίας και η σύλληψη
Στο σημείο έσπευσαν αμέσως στελέχη της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης για την καταγραφή του συμβάντος οι οποίοι υπέβαλαν την 70χρονη οδηγό σε αλκοτέστ.
Τα αποτελέσματα της εξέτασης έδειξαν ότι η ηλικιωμένη γυναίκα βρισκόταν υπό την επίδραση οινοπνεύματος, ξεπερνώντας τα νόμιμα επιτρεπτά όρια.
Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην άμεση σύλληψή της.
Το αρμόδιο τμήμα διερευνά προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του συμβάντος, ενώ σε βάρος της ηλικιωμένης σχηματίζεται η προβλεπόμενη δικογραφία.