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Τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή σχολικού λεωφορείου σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης, 5 Νοεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη, χωρίς ευτυχώς να αναφερθεί κάποιος σοβαρός τραυματισμός.

Ειδικότερα, γύρω στις 7.10, ένα σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με ΙΧ αυτοκίνητο στην οδό Πλαστήρα στην Ευκαρπία.

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το voria.gr, από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός του ΙΧ, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταφέρθηκε με ελαφριά κάκωση στο κεφάλι στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Σημειώνεται πως δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός στους επιβαίνοντες του σχολικού λεωφορείου.