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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, όταν δύο ΙΧ οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 02:00, με αποτέλεσμα ένας από τους οδηγούς να τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσε κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, η οποία παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης.