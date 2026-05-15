Για δεύτερη φορά η προτομή του δολοφονηθέντος στου Ρέντη αστυνομικού, Γιώργου Λυγγερίδη, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Εγνατία και Εθνικής Αμύνης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, γίνεται στόχος βανδάλων. Η προτομή του αδικοχαμένου αστυνομικού σημαδεύτηκε από το γράμμα Α που έγραψαν άγνωστοι μέσα σε έναν κύκλο, όπως φαίνεται και στο βίντεο του thestival.gr.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η προτομή γίνεται στόχος βανδάλων. Στις 25 Απριλίου, άγνωστοι την είχαν μουτζουρώσει με σπρέι. Τα αποκαλυπτήρια της προτομής είχαν γίνει στις 27 Οκτωβρίου του 2025 παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα.