Δύο νεαρά άτομα, ηλικίας 19 και 20 ετών βρέθηκαν μαχαιρωμένα στην πλάτη, σήμερα (04/10) τα ξημερώματα στα Λαδάδικα στην Θεσσαλονίκη, για άγνωστα μέχρι στιγμής αίτια.

Ο δεύτερος εκτός από το τραύμα στην πλάτη από αιχμηρό αντικείμενο, είχε χτυπηθεί και στο κεφάλι.

Μάλιστα, όταν έσπευσαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ αλλά και δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, διαπιστώθηκε ότι οι νεαροί βρισκόταν σε κατάσταση μέθης και φέρονται να μην είχαν καν συνειδητοποιήσει τι είχε προηγηθεί.

Έχουν διακομισθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ενώ το Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου διεξάγει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.