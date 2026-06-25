Το φως της δημοσιότητας είδε βίντεο, στο οποίο φαίνεται 26χρονος να επιτίθεται σε ηλικιωμένη μέσα σε ασανσέρ πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να την ληστέψει.

Όπως καταγράφεται στο βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα διαμερίσματος, ο δράστης κρύβεται στη σκάλα και περιμένει την ηλικιωμένη να μπει στο ασανσέρ. Όταν η γυναίκα θα εισέλθει σε αυτό ο δράστης φαίνεται να ορμά και να ανοίγει την πόρτα. Ο 26χρονος εγκλώβισε την ηλικιωμένη, της επιτέθηκε και την λήστεψε.

Δείτε βίντεο από την επίθεση του δράστη στην ηλικιωμένη:

Από την έρευνα των αστυνομικών Αρχών προέκυψε πως ότι ο δράστης κατά το χρονικό διάστημα από 10 Μαΐου 2026 έως 3 Ιουνίου 2026, προέβη στη διάπραξη τεσσάρων περιπτώσεων ληστειών εντός εσωτερικών χώρων οικοδομών, στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της πόλης, σε βάρος κυρίως ηλικιωμένων γυναικών.

Σημειώνεται πως με τη χρήση σωματικής βίας απέσπασε τιμαλφή συνολικής αξίας άνω των 7.000 ευρώ. Σε μια από τις περιπτώσεις, ο 26χρονος κλώτσησε μια ηλικιωμένη, ενώ σε άλλη έριξε το θύμα από τις σκάλες.

Τέλος, όταν εντοπίστηκε από τις δυνάμεις της αστυνομίας, αρνήθηκε τον έλεγχο και προσπάθησε να τραπεί σε φυγή, όμως ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη για αντίσταση και απείθεια.

Πηγή: Voria