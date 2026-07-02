Το φως της δημοσιότητας είδε το βίντεο – ντοκουμέντο από τις εκρήξεις που έγιναν, όταν αντιεξουσιαστές τοποθέτησαν αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς στις οικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.

Στο βιντεοληπτικό υλικό καταγράφεται μια λάμψη και ακολουθεί μια ακόμα πολύ πιο μεγάλη, η οποία «φωτίζει» ολόκληρη την περιοχή.

Δείτε το βίντεο από την έκρηξη:

Πρόκειται για τη στιγμή που ξεσπά φωτιά στην πιλοτή της πολυκατοικίας όπου διαμένει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα. Υπενθυμίζουμε ότι η Αφροδίτη Νέστορα έχασε τη μητέρα της από την φονική έκρηξη.

Η 72χρονη Βάγια Νέστορα αρχικά διασωληνώθηκε στη ΜΕΘ με σοβαρά εγκαύματα. Μετά από ώρες νοσηλείας και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της.

Το χρονικό των εμπρηστικών επιθέσεων

Η πιο σφοδρή από τις τρεις επιθέσεις καταγράφηκε στις 04:35 στην οδό Χαριλάου στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, όπου από την έκρηξη πυροδοτήθηκε πυρκαγιά, η οποία επεκτάθηκε σε δύο αυτοκίνητα και δύο δίκυκλα.

Το ένα όχημα άνηκε στην πολιτεύρια της ΝΔ, ενώ από το συγκεκριμένο περιστατικό τραυματίστηκαν πέντε άτομα. Η 70χρονη μητέρα της κα. Νέστορα διασωληνώθηκε στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου και λίγες ώρες αργότερα κατέληξε λόγω των σοβαρών εγκαυμάτων της.

Η Αφροδίτη Νέστορα τραυματίστηκε επίσης από την επίθεση, καθώς υπέστη ελαφρά εγκαύματα στα άκρα. Ο πατέρας της κα. Νέστορα και δύο ακόμη ένοικοι της πολυκατοικίας διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.

Λίγο νωρίτερα, στις 04:23, οι δράστες «χτύπησαν» την είσοδο της πολυκατοικίας, όπου διαμένει ο ο πρώην βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης, Σάββας Αναστασιάδης. Από την συγκεκριμένη έκρηξη προκλήθηκαν μονάχα υλικές ζημιές.

Τέλος, η πρώτη επίθεση σημειώθηκε στις 04:18 στην Πυλαία. Άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκι, χωρίς να προκληθούν υλικές ζημιές. Ιδιοκτήτης των διαμερισμάτων είναι ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακείμοβιτς.

Πηγή: Voria