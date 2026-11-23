Εικόνες εγκατάλειψης και εξαθλίωσης καταγράφονται στο βίντεο από το εσωτερικό του διαμερίσματος στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, όπου το βράδυ του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου εντοπίστηκαν εντελώς μόνα τους δύο μικρά παιδιά, χωρίς την παρουσία κάποιου ενήλικα.

Στα πλάνα αποτυπώνονται οι άθλιες συνθήκες διαβίωσης, με σωρούς από σκουπίδια, πεταμένα ρούχα και παπούτσια να καλύπτουν κάθε σπιθαμή του χώρου, ενώ σύμφωνα με τις μαρτυρίες, η βρωμιά και η δυσοσμία ήταν ανυπόφορες.

Την ίδια ώρα, η κάμερα καταγράφει τα σπαρακτικά κλάματα του δίχρονου αγοριού, αλλά και τις προσπάθειες των ανδρών της Άμεσης Δράσης να καθησυχάσουν τα δύο τρομαγμένα παιδιά.

«Μην κλαις», ακούγεται να λέει τρυφερά ένας από τους αστυνομικούς στο αγοράκι, ενώ ο συνάδελφός του απευθύνεται στο τετράχρονο κοριτσάκι λέγοντάς του: «Πάμε τώρα να βρούμε τη μαμά».

Στο πλευρό των αστυνομικών έσπευσαν αμέσως και γείτονες, οι οποίοι μπήκαν στο σπίτι για να προσφέρουν όποια βοήθεια μπορούσαν.

Αβοήθητα τα νήπια στο διαμέρισμα

Όλα ξεκίνησαν το βράδυ του Σαββάτου, όταν περίοικοι ειδοποίησαν την Άμεση Δράση, καθώς άκουγαν επί ώρες, ήδη από νωρίς το απόγευμα, τα ασταμάτητα κλάματα των παιδιών πίσω από την κλειστή πόρτα. Λίγο μετά τις 23:00, οι αστυνομικοί έφτασαν στην πολυκατοικία και διαπίστωσαν ότι τα νήπια βρίσκονταν αβοήθητα μέσα στο διαμέρισμα.

Αφού ενημερώθηκε ο Εισαγγελέας και δόθηκε εντολή για το άνοιγμα του σπιτιού, έγιναν προσπάθειες εντοπισμού κλειδαρά, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Καθώς η ώρα περνούσε και τα κλάματα γίνονταν ολοένα και πιο έντονα, ο Ανθυπαστυνόμος Ιωάννης Χατζηηλίας και ο συνάδελφός του Νίκος Τζεβελέκης έκριναν ότι δεν υπήρχε περιθώριο αναμονής και παραβίασαν την πόρτα, απομακρύνοντας τα παιδιά από τον άμεσο κίνδυνο.

«Ενήργησα ενστικτωδώς σαν πατέρας – Ήταν σαν να είδαν αγγέλους»

Συγκλονιστική είναι η περιγραφή του Ανθυπαστυνόμου Ιωάννη Χατζηηλία, ο οποίος μετρά 29 χρόνια υπηρεσίας στην Ελληνική Αστυνομία, για όσα αντίκρισε μπαίνοντας στον χώρο. Όπως ανέφερε, οι γείτονες τον περίμεναν έξω από την πολυκατοικία και του υπέδειξαν το διαμέρισμα.

«Έβαλα το αυτί μου στην πόρτα και το άκουσα κι εγώ. Προσπάθησα να επικοινωνήσω μαζί τους, αλλά κατάλαβα ότι ήταν πολύ μικρά σε ηλικία και δεν μπορούσα να συνεννοηθώ», περιέγραψε ο αστυνομικός.

Εξηγώντας την απόφαση να σπάσουν την πόρτα, τόνισε την κρισιμότητα της στιγμής:

«Όσο περνούσε η ώρα, τα κλάματα δυνάμωναν και έκρινα ότι ήταν επιτακτική ανάγκη να μπω μέσα στο σπίτι. Ο κίνδυνος ήταν άμεσος. Με τον συνάδελφό μου σπάσαμε την πόρτα και, όταν μπήκαμε μέσα, αυτό που αντικρίσαμε ήταν σοκαριστικό. Έχω αντιμετωπίσει πάρα πολλά περιστατικά, είμαι 29 χρόνια αστυνομικός, αυτό που αντίκρισα, το είδα για πρώτη φορά. Το σπίτι ήταν τρώγλη, σκουπίδια, ρούχα, παπούτσια, όλα πεταμένα παντού, βρωμιά και δυσοσμία. Τα παιδιά ήταν έντρομα και έκλαιγαν ασταμάτητα, ενώ ο μικρός, που ήταν μόλις δύο ετών, ήταν και λερωμένος».

Η ανθρώπινη πλευρά του αστυνομικού αποτυπώθηκε τη στιγμή που πήρε στην αγκαλιά του το δίχρονο αγόρι, αναζητώντας πάνες και καθαρά ρούχα για να το φροντίσει.

«Αμέσως, δεν σκέφτηκα τίποτα άλλο. Ενήργησα ενστικτωδώς σαν πατέρας. Έψαξα, βρήκα πάνες, τον άλλαξα, του βρήκα αλλαξιά ρούχα και μαζί με την αδερφούλα του ήμασταν έτοιμοι να φύγουμε. Το κοριτσάκι, όταν με είδε, έσκασε ένα χαμόγελο. Αυτό με συγκίνησε πάρα πολύ. Ενώ έκλαιγε γοερά, όταν μας είδε, ήταν σαν να είδε αγγέλους», είπε εμφανώς συγκινημένος.

Η ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο

Λίγο αργότερα, στο σημείο εμφανίστηκαν η 22χρονη μητέρα και ο 25χρονος σύντροφός της. Σύμφωνα με όσα υποστήριξαν στους αστυνομικούς, ο άνδρας βρισκόταν στην εργασία του από τις 14:00, ωστόσο οι εξηγήσεις που έδωσαν δεν έπεισαν τις Αρχές, καθώς, όπως παρατήρησε ο αστυνομικός, οι δύο ενήλικες έφτασαν καλοντυμένοι, δίνοντας την εντύπωση ότι επέστρεφαν από βραδινή έξοδο.

Μετά τη διάσωσή τους, τα δύο αδελφάκια μεταφέρθηκαν αρχικά στις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες και, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, φιλοξενούνται πλέον υπό προστασία στο Τμήμα Υποδοχής Εγκαταλελειμμένων Ανηλίκων του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος της μητέρας και του συντρόφου της ασκήθηκε ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο κατά συρροή, ενώ παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, με την εκδίκαση να αναβάλλεται για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου και τους ίδιους να παραμένουν υπό κράτηση.

Πηγή: thestival