Σκηνές που θύμιζαν ταινία δράσης συνέβησαν στην Θεσσαλονίκη, όταν αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη ενός ανήλικου οδηγού μοτοσικλέτας μετά από καταδίωξη που σημειώθηκε στην οδό Μοναστηρίου, καθώς ένας 16χρονος προκειμένου να διαφύγει με τη μηχανή που οδηγούσε, κινήθηκε επικίνδυνα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Το περιστατικό καταγράφηκε από αυτόπτη μάρτυρα οδηγό.

Σύμφωνα με το thestival.gr, το απόγευμα της Δευτέρας 1/11, γύρω στις 15:00, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν έναν μοτοσικλετιστή που αρνήθηκε να σταματήσει σε σήμα ελέγχου. Άμεσα ενημερώθηκε το κέντρο επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης και ξεκίνησε καταδίωξη με τη συμμετοχή δικυκλιστών της Ομάδας Ζ.

Ο νεαρός, παρά την καταδίωξη περίπου δέκα αστυνομικών, προσπάθησε να διαφύγει κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς. Η καταδίωξη έφτασε μέχρι το ύψος του Grand Hotel, όπου ο οδηγός έκανε αναστροφή και κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα προς το κέντρο της πόλης.

Στην οδό Κωλέττη, η καταδίωξη έφτασε στο αποκορύφωμά της, καθώς οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον μοτοσικλετιστή και να τον συλλάβουν. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι πρόκειται για ανήλικο Ρομά, ο οποίος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές.

Εκτός του 16χρονου, συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ο 16χρονος δήλωσε ότι το μηχανάκι που οδηγούσε ήταν κλεμμένο. Υπέδειξε στους αστυνομικούς ακόμη δύο μοτοσικλέτες που είχε κλέψει.

Σήμερα το πρωί ο ανήλικος θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ ήδη οι αρχές του βεβαιώθηκαν πρόστιμα για τροχονομικές παραβάσεις ύψους 11.350 ευρώ.