Ένα συγκλονιστικό βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας καταγράφει τη στιγμή ληστείας-«αστραπή» σε κατάστημα της πόλης, με πρωταγωνιστές έναν 14χρονο και 18χρονους συνεργούς του.

Μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα οι δράστες κατάφεραν να «σηκώσουν» το χώρο, σκορπώντας τρόμο στους υπαλλήλους.

Οι τρεις νεαροί δεν ήταν άγνωστοι στο συγκεκριμένο κατάστημα, καθώς το είχαν ληστέψει και στο παρελθόν, μάλιστα τότε είχαν συλληφθεί. Γνώριζαν επομένως καλά πώς να κινηθούν.

Σύμφωνα με το Star, ο ένας εκ των δραστών, κρατώντας αιχμηρό αντικείμενο, ακινητοποίησε υπάλληλο, ενώ οι άλλοι δύο ξήλωσαν την ταμειακή μηχανή και άρπαξαν χρήματα από διάφορα σημεία του καταστήματος.

«Πήραν και τα δίλεπτα, δεν άφησαν τίποτα», ανέφερε στην κάμερα ο ιδιοκτήτης.

Άμεσα οι αστυνομικές αρχές εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους και λίγο αργότερα οι τρεις δράστες συνελήφθησαν.