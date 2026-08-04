Ένα πρωτοφανές περιστατικό κακοποίησης άγριας ζωής, ήρθε στο φως στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, όταν εθελοντές εντόπισαν τέσσερις χελώνες βαμμένες με πορτοκαλί λαδομπογιά.

Η τοξική αυτή ουσία θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή των ζώων, καθώς το κέλυφός τους είναι ζωντανός ιστός.

Για την υπόθεση έχει ήδη παρέμβει Εισαγγελέας, ενώ παράλληλα διασώθηκαν ακόμη πέντε χελώνες που κρατούνταν παράνομα σε αυλή σπιτιού.

Από τη διάσωση λόγω πυρκαγιάς στη λάθος φιλοζωία

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται ύστερα από καταγγελία πολιτών για παρουσία πέντε χελωνών στην αυλή μίας κατοικίας.

Φτάνοντας στο σημείο, οι διασώστες διαπίστωσαν ότι οι ένοικοι είχαν απομακρύνει τα ζώα από περιοχή που είχε πληγεί από πυρκαγιά, πιστεύοντας πως τα προστάτευαν.

Οι ειδικοί τούς εξήγησαν ότι οι χελώνες είναι άγρια ζώα που πρέπει να ζουν ελεύθερα στο φυσικό τους περιβάλλον.

Επιπλέον, υπογράμμισαν τους υγειονομικούς κινδύνους που εγκυμονεί η διατήρησή τους σε σπίτια, καθώς μπορούν να μεταφέρουν επικίνδυνα βακτήρια, όπως η σαλμονέλα.

Η σοκαριστική ανακάλυψη: Χελώνες βαμμένες με λαδομπογιά

Κατά τη διάρκεια των διαδικασιών ενημέρωσης του Δασαρχείου για την καταγραφή και την επανένταξη των πέντε πρώτων χελωνών, οι διασώστες είδαν κάτι αδιανόητο στη διπλανή αυλή: ακόμη τέσσερις χελώνες, βαμμένες με πορτοκαλί λαδομπογιά.

Τα ζώα μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων, όπου υποβάλλονται σε ειδικές θεραπείες και προσεκτικό καθαρισμό.

Όπως τονίζουν οι κτηνίατροι και οι ειδικοί, το κέλυφος της χελώνας δεν είναι ένα άψυχο καβούκι, αλλά ένας ζωντανός, οργανικός ιστός με αγγεία και νεύρα. Η κάλυψή του με ανεξίτηλες τοξικές μπογιές εμποδίζει τη σύνθεση βιταμινών μέσω του ήλιου, προκαλεί δηλητηρίαση από την απορρόφηση των χημικών και μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στον θάνατο του ζώου.

Παρέμβαση Εισαγγελέα και έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Για το πρωτοφανές αυτό συμβάν κακοποίησης έχει ήδη ενημερωθεί ο αρμόδιος Εισαγγελέας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αρμόδιες Αρχές διεξάγουν έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκαν τα βαμμένα ερπετά, προκειμένου να ταυτοποιηθούν και να συλληφθούν οι υπαίτιοι για την κακοποίηση των ζώων.