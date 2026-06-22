Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται δύο νεαροί, ηλικίας 19 και 23 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για την κλοπή χρηματοκιβωτίου από κατάστημα ψιλικών στην περιοχή της Ανάληψης Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ του Σαββάτου 20 Ιουνίου, όταν οι δύο συλληφθέντες, μαζί με δύο συνεργούς που αναζητούνται ακόμη, μπήκαν στο κατάστημα και απασχόλησαν τον υπάλληλο, ενώ ταυτόχρονα, διέρρηξαν το γραφείο της επιχείρησης και αφαίρεσαν ένα χρηματοκιβώτιο που περιείχε 4.040 ευρώ, καθώς και την τσάντα ενός εργαζόμενου.

Οι δύο δράστες εντοπίστηκαν το επόμενο βράδυ 21 Ιουνίου στα Διαβατά να κινούνται με αυτοκίνητο.

Στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν, ανέπτυξαν ταχύτητα μέσα στον οικισμό, αλλά τελικά ακινητοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς.

Στην κατοχή τους βρέθηκε το ποσό των 1.167 ευρώ, το οποίο και επιστράφηκε στον ιδιοκτήτη.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή και απείθεια, ενώ αποκαλύφθηκε ότι για τον 23χρονο εκκρεμούσαν ήδη δύο καταδικαστικές αποφάσεις για κλοπές, με συνολική ποινή φυλάκισης 12 μηνών.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.