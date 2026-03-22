Ξεκίνησε η διαδικασία των απολυμάνσεων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης για την αποτροπή μετάδοσης του αφθώδη πυρετού στο ζωικό κεφάλαιο στην ηπειρωτική χώρα. Το πρώτο καράβι από τη Λέσβο, όπου επιβεβαιώθηκε εστία της ζωονόσου, έφτασε το απόγευμα του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη ενώ από συγκεκριμένο σημείο ψεκάζονται τα φορτηγά με ειδικές μάνικες και από άλλο σημείο περνούν οι οδηγοί από τα πατάκια απολύμανσης.

«Είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα. Ο ιός είναι πολύ μεταδοτικός γι’ αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί» δήλωσε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας, ο οποίος επιβλέπει τη διαδικασία μαζί με τον Γενικό Διευθυντή Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Κωνσταντίνο Τερτιβανίδη.

Λόγω της διαδικασίας αυτής, δημιουργούνται καθυστερήσεις στην αποβίβαση από το καράβι, οι οποίες αναμένεται να είναι μεγαλύτερες την Κυριακή καθώς καταφθάνει στο λιμάνι πλοίο με επιβατικό κοινό. Από αυτό θα αποβιβαστούν πρώτα οι επιβάτες που θα περάσουν από τα πατάκια απολύμανσης και στη συνέχεια τα οχήματα και τα φορτηγά.

Το δρομολόγιο ήταν το πρώτο που έφτασε στη Θεσσαλονίκη μετά την εξακρίβωση εστίας αφθώδη πυρετού στη Λέσβο και την ανακοίνωση των μέτρων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Μέτρα έχουν ληφθεί και στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης όπου τοποθετούνται πατάκια απολύμανσης σε σημεία από τα οποία φτάνουν επιβάτες από τη Λέσβο, την Κύπρο και την Τουρκία όπου υπάρχουν κρούσματα της νόσου στο ζωικό κεφάλαιο.

Υπενθυμίζεται ότι η νόσος δεν επηρεάζει τον άνθρωπο, ο οποίος όμως μπορεί να μεταδώσει τον ιό, χωρίς ο ίδιος να αρρωσταίνει.